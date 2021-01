Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a inceput ședința excepționala in urma careia va certifica vitoria lui Biden in alegerile prezidențiale. Deși Donald Trump a declarat miercuri ca „nu” va recunoaște „niciodata” infrangerea sa prezidențiala și i-a cerut vicepreședintelui sau Mike Pence sa refuze certificarea victoriei democratului,…

- Joe Biden, a carui victorie la alegerile prezidențiale americane a fost recunoscuta marți de liderul majoritații republicane în Senat, merge în Georgia dupa-amiaza pentru a sprijini candidații democrați la doua alegeri senatoriale cruciale pentru libertatea de a-și pune în aplicare…

- Electorii americani au confirmat formal alegerea lui Joe Biden ca presedinte al SUA. Membrii Colegiului Electoral din Michigan, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin și Arizona - state ciștigate de Biden, dar pentru care Trump a anuntat ca va lupta in instanța - au votat pentru Biden, transmite Protv.ro.…

- Marii electori americani s-au reunit luni de-a lungul Statelor Unite pentru a aproba victoria lui Joe Biden, conform AFP.Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, care va deveni pe 20 ianuarie al 46-lea presedinte din istoria tarii, va tine un discurs seara de la Wilmington (Delaware) pentru a celebra…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…