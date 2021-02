Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu va avea in urmatoarele zile intalniri online cu mai mulți lideri europeni. „Partidul Social Democrat trebuie sa se conecteze la dezbaterea europeana”, susține liderul social-democrat. Potrivit unui comunicat al PSD, Marcel Ciolacu va avea intalniri online in perioada…

- Marcel Ciolacu are o serie de intalniri online cu mai multi oficiali europene, in perioada 8 - 10 februarie, printre care se numara si presedintele Partidului Socialistilor Europeni Serghei Stanisev sau cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, Maros Sefcovic,…

- Chairman of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu will have a series of online meetings with European officials in the first half of next week, including Nicolas Schmit, European Commissioner for Jobs and Social Rights and Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission,…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, s-a declarat perplex fata de decizia unor platforme digitale de a suspenda conturile presedintelui american Donald Trump „fara control legitim si democratic”. In opinia responsabilului european, aceasta decizie, care echivaleaza cu „un fel de…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, si-a exprimat luni 'perplexitatea' fata de decizia unor platforme digitale de a suspenda conturile presedintelui american Donald Trump de pe retele sociale, 'fara control legitim si democratic', o decizie care, in opinia responsabilului…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, este printre primii politicieni care au votat la alegerile parlamentare din 2020. Liderul PSD voteaza la Buzau. Pagina de Facebook a Partidului Social Democrat a transmis live momentul in care liderul partidului, Marcel Ciolacu, și-a exprimat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a recunoscut in direct la TVR 1 derapajele PSD de la promisiunile electorale și le-a facut romanilor o promisiune neașteptata. Citește și: Ludovic Orban ii raspunde lui IPS Teodosie: ‘Nu se interzic slujbele. Ele se organizeaza in anumite conditii, pentru ca este…

- Comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, a anuntat astazi pe Twitter ca intra in izolare si va lucra de acasa, dupa ce un coleg a fost testat pozitiv pentru COVID-19, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. „Am fost informata ca o persoana cu care am relatii de lucru a fost testata…