- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a conditionat vineri, 8 decembrie, ratificarea de catre Ankara a aderarii Suediei la Alianța Nord-Atlantica de aprobarea "simultana" de catre Congresul american a vanzarii de avioane de vanatoare F-16 catre Turcia, informeaza agenția AFP, preluata de Agerpres."Canada…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut marti organizarea unei "conferinte internationale de pace" pentru rezolvarea conflictului dintre Israel si gruparea islamista Hamas, cu ocazia unui summit extraordinar in format virtual al grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), relateaza…

- Presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, l-a insultat in trecut pe presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, si de aceea trebuie sa prezinte scuze inainte ca discutiile intre ei sa poata incepe, a afirmat luni un colaborator apropiat al liderului de stanga brazilian, punand sub semnul…

- Triplul campion mondial este mare fan al venerabilului interpret galez Tom Jones, 83 de ani, iar echipa l-a felicitat pentru victoria din Brazilia punand pe radio hit-ul „Green Green Grass of Home" Max Verstappen a rotunjit la Sao Paulo, in Marele Premiu al Braziliei, al 17-lea succes al sau din acest…

- Brazilia si-a oficializat candidatura la organizarea Cupei Mondiale feminine de fotbal din anul 2027, a anuntat duminica guvernul federal al acestei tari, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres.O declaratie semnata de presedintele Luiz Inacio Lula da Silva si de ministrul Sportului, Andre Fufuca,…

- Presedintele PNL Arges, Alina Gorghiu, considera ca Romania are nevoie de un presedinte liberal si dupa alegerile din 2024. „O sa vedeti ca, in 2024, Partidul National Liberal va obtine un rezultat bun si ma refer mai ales la alegerile prezidentiale, pentru ca Romania are nevoie de o solutie liberala…

- Neymar (31 de ani) este din nou in centrul unui scandal. Cel mai bun marcator din toate timpurile la naționala Braziliei l-a insultat pe președintele federației in urma remizei cu Venezuela, scor 1-1. Brazilia și Venezuela s-au duelat in runda a treia din campania de calificari pentru Campionatul Mondial…

- Ministerul de Externe al Braziliei a anuntat astazi ca va convoca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, in urma celui mai amplu atac asupra Israelului din ultimii ani, lansat de miscarea islamista palestiniana Hamas. Brazilia, care a preluat luna aceasta presedintia prin rotatie…