Stiri pe aceeasi tema

- Weber a criticat partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si in special pe liderul filialei bavareze a AfD, Bjorn Hocke.Hocke declarase ca Uniunea Europeana trebuie sa moara, ceea ce l-a facut pe Manfred Weber sa afirme ca \"\"aceasta arata care este de fapt gandirea substantiala…

- Liderul liberal Dan Motreanu, unul dintre oamenii care inca mai țin de principii liberale in activitatea lor politica, omul cel mai puțin dispus la compromisuri cu PSD, a reușit sa obțina un sprijin real pentru fermierii romani din Parlamentul European. Este vorba despre blocarea unei inițiative a Comisiei…

- Femeile din organizatiile Partidului Popular European este esential sa initieze si sa desfasoare politici focusate pe cetatean, pe familie, pe copii si pe relatiile intergenerationale este concluzia reliefata la recentul Congres al EPPW, a declarat duminica, pentru AGERPRES, presedinta Organizatiei…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri Israelul sa nu asedieze Fașia Gaza in același mod in care Germania nazista a asediat Leningradul, afirmand ca o ofensiva terestra in aceasta zona ar duce la un numar "absolut inacceptabil" de victime civile, informeaza Reuters.Putin a declarat ca Israelul…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov este in stare critica, susține Andrii Iusov, reprezentantul Serviciului de informații al apararii din Ucraina, scrie cotidianul ucrainean Pravda, citat de Ukrinform.

- Scenariul a fost lansat de Ghenadi Gudkov, fost deputat și lider al opoziției ruse. Acesta susține ca are informațiile de surse c ecene foarte apropiate lui Kadirov. „I-am sunat pe ceceni proeminenți și i-am intrebat: se poarta urat, ia substanțe, sau este intr-adevar starea de sanatate? Ei spun ca,…

- Ursula von der Leyen, actuala președinta a Comisiei Europene, nu va candida pentru un loc in Parlamentul European la alegerile europene de anul viitor, dar ea poate deveni candidatul Partidului Popular European (PPE) pentru un al doilea mandat la conducerea Executivului comunitar, scrie vineri, 15 septembrie,…

- Aducerea in Romania a unui eveniment major pe plan politic continental arata importanța pe care aceasta parte a continentului o are pentru partidele europene. De asemenea, alegerea celei mai apropiate capitale europene de Ucraina este și un semn de apreciere a PPE fața de eforturile facute de Europa…