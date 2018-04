Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus inchiderea, in luna mai, a centrului de teste atomice si invitarea la eveniment a unor experti americani, a anuntat duminica presedintia sud-coreeana, in timp ce Donald Trump s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul.

- Liderul nord coreean Kim Jong Un a promis, in cadrul summitului istoric, ca va inchide, in luna mai, centrul de teste nucleare, iar la eveniment va invita experti din Coreea de Sud si Statele Unite, dar si jurnalisti straini, anunta oficialii de la Seul, citati de AFP.

- Dupa ce a spus despre Kim Jong-Un ca este un om "foarte onorabil", Donald Trump sugereaza ca intrevederea cu liderul nord-coreean ar putea fi ANULATA. "Tot ce va pot spune acum este ca ei (nord-coreenii - n.red.) vor sa ne intalnim", a subliniat liderul de la Casa Alba.Marti seara, Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile inedite anuntate cu Phenianul vor putea permite intregii Peninsule Coreene "sa traiasca in siguranta, in prosperitate si in pace", transmite AFP. "Sper ca aceasta intalnire va fi incununata de succes si sunt dornic"…

- Potrivit ziarului Asahi, Partidul Muncitoresc din Coreea de Nord analizeaza posibilitatea unei intalniri intre Kim Jong-un si prim-ministrul Japoniei. De asemenea, Phenianul ia in considerare sa organizeze intalniri cu lideri din mai multe state, inclusiv din Rusia. Informatia apare…

- "Kim Jong-Un a transmis felicitari cordiale presedintelui rus Vladimir Putin pentru victoria sa convingatoare din alegerile prezidentiale. Realegerea dumneavoastra ca presedinte este o manifestare a imensei sustineri si increderi din partea poporului", a transmis presa de stat de la Phenian.Potrivit…