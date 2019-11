”Vreau sa pledez nevinovat, (acest proces) este un complot politic ce are ca tinta partidul”, a declarat acest barbat, in varsta de 61 de ani, acuzat mai ales de ”conducerea si constituirea unei organizatii criminale”.



El este acuzat, de asemenea, de ”instigare morala” in asasinarea rapperului antifascist Pavlos Fyssas, la varsta de 34 de ani, injunghiat in 2013, in apropiere de Atena, de catre un membru alpartidului.



Acest incident a declansat urmarirea penala a 69 de persoane, intre care si liderul Zorilor Aurii si aproxmativ 20 de fosti deputati sau membri ai partidului,…