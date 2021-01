Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al lui Mitch McConnell, liderul Majoritatii din Senatul american, a confirmat o informatie relatata de un jurnalist Washington Post potrivit careia senatorul a spus ca nu va fi de acord ca forul sa se reuneasca pentru procesul de punere sub acuzare a lui Donald Trump inainte…

- Secretarul de stat Mike Pompeo si-a anulat marti ultima deplasare in strainatate in calitate de sef al diplomatiei in administratia Trump, programata saptamana aceasta in Belgia, intrucat presedintele Donald Trump este amenintat de o punere sub acuzare in Congres cu opt zile inainte de sfarsitul…

- Senatul SUA a respins joi dimineata cu un vot covarsitor obiectia formulata de aliatii presedintelui in exercitiu Donald Trump fata de certificarea rezultatelor din statul Pennsylvania ale alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, transmite Reuters potrivit Agerpres. Masura a fost respinsa cu 92…

- Doi membri democrati ai Camerei Reprezentantilor a SUA au cerut luni Biroului Federal de Investigatii (FBI) sa deschida o ancheta penala in legatura cu presedintele Donald Trump pentru ca a facut presiuni asupra unor oficiali pentru a invalida rezultatele alegerilor prezidentiale, relateaza dpa.…

- Un judecator federal a respins sambata un proces intentat de echipa de campanie a presedintelui Donald Trump, care a incercat sa anuleze milioane de voturi prin corespondenta in Pennsylvania, o lovitura importanta data eforturilor presedintelui Trump de a rasturna rezultatul obtinut in alegerile…

- Un judecator federal american a respins cererea in regim de urgenta din partea echipei de campanie a lui Donald Trump de oprire a numararii buletinelor de vot la Philadelphia atat timp cat nu sunt de fata observatori republicani, transmite vineri Reuters. Echipa lui Trump actionase in justitie putin…

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE. Alaska, unde sunt doua fusuri…

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE. Alaska, unde sunt doua fusuri orare, este…