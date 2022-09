Liderul juntei militare birmane se va deplasa saptamana viitoare in Rusia, pentru discutii economice, a anuntat sambata un cotidian oficial al acestei tari din Asia de Sud-Est, informeaza AFP. Min Aung Hlaing va asista la Forumul Economic International de la Vladivostok, a precizat The Global New Light. China, India, Japonia sau Kazahstan isi vor trimite de asemenea reprezentanti la forum. Generalul birman va discuta cu responsabili ai guvernului rus, pentru a „consolida si mai mult cooperarea” si relatiile amicale dintre economiile si guvernele celor doua tari, subliniaza cotidianul citat. Vizita…