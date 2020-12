Stiri pe aceeasi tema

- Avocații care-l apara pe liderul interlop Lucian Boncu și pe alți inculpați din dosarul de trafic de cocaina au avut o a treia incercare de recuzare a judecatorului Adriana Stoicescu. Motivul invocat a fost ca magistratul a acordat un interviu in care a vorbit despre periculozitatea gruparilor de crima…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea de rearestare a interlopului Radu Novac, zis „Jack”, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Novac este sub control judiciar in acest dosar și mai este judecat și la București intr-un alt dosar de trafic de cocaina, in care…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea de rearestare a interlopului Radu Novac, zis ”Jack”, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Novac este sub control judiciar in acest dosar și mai este judecat și la București intr-un alt dosar de trafic de cocaina, in care…

- Tensiune, astazi, la noul termen al dosarului de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu. Singurul martor care a fost audiat, la solicitarea lui Boncu, Leonte Gheorghița a fost audiat prin videoconferința din Penitenciarul Timișoara. ”Mențin declarația data la urmarirea…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, cererile DIICOT de prelungire a masurilor preventive in dosarul traficului de cocaina pentru toți inculpații in frunte cu liderul interlop Lucian Boncu. Inainte de inceperea ședinței de judecata, Radu Novac, cel pe care Boncu l-a ”sifonat” in dosarul de trafic de…

- Primul termen de judecata la Tribunalul Timiș in dosarul sechestrarii unui barbat in clubului de jocuri de noroc Champion’s din Timișoara de catre membri ai gruparii conduse de Lucian Boncu a fost unul care a durat mai bine de patru ore. Niciunul dintre inculpați – Lucian Boncu, Ion Stepanescu, Paul…

- Curtea de Apel Timișoara a decis, astazi, sa-i inlocuiasca liderului interlop Lucian Boncu masura arestarii preventive cu cea a arestului la domiciliu, in dosarul traficului de cocaina. Este pentru a doua oara cand lui Boncu ii este inlocuita masura cea mai dura, fiind rearestat dupa ce a incalcat obligațiile…

- Surpriza la termenul de astazi din dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – un singur martor dintre cei citați, in aparare, de Tribunalul Timiș la solicitarea acestuia a venit sa fie audiat. Interlopii Sașa Marcov și Daniel Gheța au trimis adrese identice instanței…