- Subiectul concurenței in sectorul serviciilor medicale este in orice jurisdicție unul pe cat de complex și delicat, pe atat de important din perspectiva nevoii pacienților de a avea acces la cele mai bune servicii medicale, dar și a obligației statului de a asigura acest acces printr-o alocare eficienta…

- Noua unitate pune la dispoziția pacienților din centrul și nordul țarii servicii integrate de diagnostic și tratament, acoperind 16 specialitați medicale, un departament de imagistica, dotat cu RMN și ecografe de ultima generație și un centru de recoltare analize medicale.

- ”Reteaua de sanatate Regina Maria isi adauga in portofoliu Muntenia Hospital din Pitesti, fondat si administrat pana in prezent de SIF Muntenia. Achizitia, a carei finalizare este conditionata de aprobarea Consiliului Concurentei, vine in completarea serviciilor medicale oferite in regiune, punand la…

- Alexandru Radila, ministrul Sanatații, vrea ca persoanele care ajung asistenți medicali sa aiba Bacalaureatul luat. Problema adusa de ministrul sanatații vine de la medicii care s-au plans de anumite competențe pe care nu le au asistentele fara Bacalaureat, respectiv lipsa de informații elementare.…

- Romania ocupa locul 3 in UE la decesele din cauze prevenibile, decese care pot fi evitate in principal prin interventii de sanatate publica si de preventie primara. Una din cele mai bune masuri pentru imbunatatirea accesului la interventiile preventive este abonamentul medical.

- Potrivit datelor INS , numarul spitalelor din țara a scazut de la 554 in 2015 la 527 in 2020, iar criza COVID a aratat, cu adevarat, dimensiunea problemelor din sistem – lipsa paturilor, a logisticii medicale in general și a angajaților. Numarul paturilor de spital pentru internare continua din Romania…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 11% fața de 2019 și a fost cu 312% peste nivelul din 2011, ajungand la 15,4 miliarde de lei in 2020. Pentru 2021 analiștii KeysFin estimeaza depașirea pragului de 17 miliarde de lei, pe fondul procesului de testare și al…

- Spitalele din Romania cauta medici. Posturi s-au scos la concurs pe banda rulanta, insa doritori sunt putini. Si asta pentru ca foarte putini sunt cei care vor sa lucreze intr-un spital orasenesc.