Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Hezbollah din Liban a declarat miercuri ca „nu poate ramane tacut” dupa uciderea șefului adjunct al Hamas la Beirut, scrie Reuters, preluat de stiripesurse.ro. Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a spus ca gruparea sa „nu poate ramane tacuta” in urma uciderii lui Arouri, pe care a numit-o „o…

- Șeful Hezbollah din Liban a declarat miercuri ca „nu poate ramane tacut” dupa uciderea șefului adjunct al Hamas la Beirut, scrie Reuters.Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a spus ca gruparea sa „nu poate ramane tacuta" in urma uciderii lui Arouri, pe care a numit-o „o crima periculoasa majora”,…

- Șeful gruparii Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a declarat miercuri ca uciderea de catre Israel a numarului doi al gruparii palestiniene aliate Hamas, Saleh al-Arouri, la Beirut, a fost „o crima majora și periculoasa in legatura cu care nu putem sa tacem”, transmite Reuters.

- Presedintele israelian Isaac Herzog a declarat ca Israelul nu poate lasa un vid in Gaza si va trebui sa mentina acolo o forta puternica in viitorul apropiat pentru a preveni reaparitia Hamas in enclava palestiniana, relateaza joi Financial Times, citat de Reuters, preluata de

- Continue reading LIVE TEXT | Stare de razboi in Israel. Hamas avertizeaza Israelul ca operațiunea din Gaza va fi un „blestem“. ONU crede ca civilii sunt expuși la „genocid” at Info real.

- Armata israeliana a transmis organizațiilor internaționale de știri Reuters și Agence France Presse ca nu poate garanta siguranța jurnaliștilor lor care isi desfasoara activitatea in Fașia Gaza, sub bombardamentele și asediul israeliene, de aproape trei saptamani, scrie Rador Radio Romania.Gaza,…

- Emirul Qatarului avertizeaza: 'Israelul nu are unda verde pentru uciderea neconditionata!'Emirul conducator al Qatarului, tara implicata in medierea eliberarii ostaticilor luati de Hamas, a declarat marti ca Israelul nu ar trebui sa primeasca unda verde pentru ucidere neconditionata, relateaza Reuters,…

- Pana și Hamas a fost șocat de amploarea operațiunii "Furtuna Al-Aqsa”, pentru ca se aștepta ca Israelul sa previna sau sa limiteze atacul, a afirmat Ali Barakeh, un inalt oficial Hamas, aflat in exil la Beirut, intr-un interviu acordat Associated Press.