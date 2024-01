Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica la o locuinta din comuna prahoveana Berceni, sat Moara Noua, un barbat de 40 de ani, proprietarul gospodariei cuprinse de flacari, suferind arsuri pe maini si pe fata. Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica la o locuinta…

- La data de 17 noiembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacau au reținut, pentru 24 de ore, trei tineri, cu varste cuprinse intre 19 și 29 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de talharie. Cei in cauza au fost introduși in Arestul I.P.J. Bacau. …

- Cuțitarul tocmit sa il omoare pe rivalul mafioților dirijați de un comisar de la Combaterea Crimei Organizate a fost nevoit sa dea explicații in fața judecatorilor, intr-un dosar deschis in numele lui.

- In cadrul unei conferințe recente, președintele Joe Biden a vorbit despre angajamentul SUA in regiunea Orientului Mijlociu in ceea ce privește trupele americane și amenințarile teroriste. El a subliniat importanța prezenței militare a SUA in regiune pentru combaterea gruparilor teroriste, cu precadere…

- GRAV… Accidentul a avut loc pe DJ 245E, in localitatea Deleni. Se pare ca un barbat de 32 de ani a pierdut controlul volanului și a ajuns in șanțul de pe marginea drumului. In urma accidentului, acesta s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical și o autospeciala…

- Intr-o zi ce parea a fi una obișnuita, Serviciul Gestionare Caini fara Stapan din Primaria Municipiului Bacau a primit un apel telefonic de urgența care a declanșat o intervenție rapida pentru salvarea a doi caini din rasa husky. Conform relatarilor lui Dinu Pancescu, șefului acestui serviciu, o doamna…

- Un caz insolit a fost soluționat recent in instanța din Vrancea, unde un barbat a apelat la justiție dupa ce un acord de imprumut auto cu un alt barbat din județul Bacau nu s-a derulat așa cum era planificat. Potrivit informațiilor furnizate de monitoruldevrancea.ro, vranceanul a incredințat un Opel…