Liderul Dumei de Stat: Europenii vor plăti pentru sancțiunile antirusești! Viaceslav Volodin, liderul Dumei de Stat din Rusia, a avertizat ca sancțiunile europene asupra Rusiei vor aduce numeroase costuri pentru companiile și cetațenii din Uniunea Europeana și de acestea vor profita SUA. „Evident, prin promovarea de sancțiuni impotriva furnizarii ruse de energie, Washingtonul vrea sa ocupe piața europeana. Procentul de petrol american livrat in Europa este de 8%, iar cel de gaze de 6%. Creșterea prețurilor la energie este in planul SUA. Toate costurile vor fi suportate pe viitor de statele UE, care vor fi nevoite sa cumpere combustibil fosil de la SUA, la un preț mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

