- Social-democratii depun motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban pana la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, potrivit Mediafax.Motiunea de cenzura va fi depusa la 3 zile dupa ce Executivul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi,…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, spune ca ”este un gest de igiena nationala” demiterea Guvernului Orban, care, desi nu are bani pentru majorarea pensiilor si a alocatiilor, are fonduri pentru alegeri anticipate si alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Citește și: Start la alianțe…

- ​Pro România nu va sustine motiunea de cenzura depusa de Partidul Social Democrat (PSD) pe tema alegerii primarilor în doua tururi, a declarat, vineri, la Iasi, presedintele acestei formatiuni politice, Victor Ponta, citat de Agerpres.El a afirmat într-o conferinta de presa ca…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spera sa fie si alti parlamentari in afara de social-democrati si cei de la UDMR care sa sustina motiunea de cenzura care va fi initiata dupa ce Guvernul Orban isi va asuma raspunderea pentru ca alegerile locale sa se desfasoare in doua tururi. Ea spune ca PSD va…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara la B1 TV ca social-democrații nu au nicio ințelegere cu liberalii pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și daca trece moțiunea de cenzura atunci inseamna ca s-a format alta majoritate in Parlament de care președintele Klaus…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național.Citește…

- Guvernul Orban ar putea fi demis la inceputul anului viitor, susțin surse parlamentare, daca executivul va modifica legislația electorala astfel incat alegerea primarilor sa se faca in doua tururi. Asumarea raspunderii sau emiterea unei Ordonanțe de Urgența pentru un astfel de proiect va declanșa…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a cerut luni, in sedinta de plen reunit in care se voteaza Guvernul Orban, sa se faca apel nominal pentru a se constata daca este cvorum. "In regulamentul...