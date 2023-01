Stiri pe aceeasi tema

Deputatul PNL Alin Ignat a afirmat, marti, la Prima News, ca pot exista discutii in legatura cu felul in care se va face rotativa, precizand ca este bine ca acestea sa aiba loc in cadrul coalitiei. El a mentionat ca acest lucru ar trebui spus direct de colegii de coalitie, iar pana in prezent nu…

Liderul PSD a marturisit ca isi doreste foarte mult ca europarlamentarul Mihai Tudose sa vina in Guvern, la rotativa premierilor din luna mai, iar acesta i-a transmis ca si el isi doreste sa fac parte din Executiv.

Deputatul PNL Tudor Polak a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu stie daca a fost consultat cineva din PNL vizavi de demersul ministrului Lucian Bode de a contesta aceasta reevaluare a tezei de doctorat in instanta, dar ca Lucian Bode se bucura de sustinerea colegilor…

Purtatorul de cuvant al USR, liderul deputatilor Uniunii, Ionut Mosteanu, a facut un apel, vineri, catre liderul AUR, George Simion, sa-l excluda din partid pe deputatul Dumitru Focsa, in caz contrar insemnand ca "tolereaza violenta in familie".

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR a luat foc dupa ce ponderea populației maghiare in Romania a scazut conform Recensamantului facut in 2022.

Deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre obiectivul Schengen ca PNL trebuie sa inteleaga ca acum trebuie sa isi foloseasca toate atuurile pe care le are in PPE pentru a-i convinge pe austrieci, el apreciind ca nu exista azi niciun social-democrat…

Romania a fost intre primele țari careau ratificat aderarea Suediei la NATO, le spune social-democratul Alfred Simonis social-democraților suedezi care se opun aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen.

Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, marti, ca, in opinia sa, la rotativa din luna mai de anul viitor, PSD si Marcel Ciolacu nu vor prelua sefia Executivului, pentru a nu deconta "proasta guvernare".