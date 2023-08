Stiri pe aceeasi tema

- In timpul verii, mulți dintre noi sunt atrași de ideea de a petrece ore intregi pe plaja, bronzandu-ne sub soarele stralucitor. Este un mod de relaxare, un prilej de socializare și o oportunitate de a ne imbunatați aspectul fizic. Insa, acest comportament ne pune in pericol sanatatea intr-un mod mai…

- Rareș Bogdan a declarat, luni, ca guvernanții trebuie sa vada cum se poate face restructurarea astfel incat sa nu mai fie persoane care plimba mape, iar sistemul sa se eficientizeze.„Trebuie sa vedem, in primul rand, ce restructurari facem si de unde taiem cheltuielile. Inainte de a impovara, trebuie…

- Echipajul format din Ciprian Lupu și Andrei Pintilii va lua startul in prima etapa internaționala din cariera, la Rally di Roma Capitale. Pregatirile pentru competiția din Italia au durat mai bine de un an. Așteptarile sunt mari, insa pilotul brașovean va aborda cu maturitate și cu pași calculați primul…

- Parte din ambulanțierii Serviciului de Ambulanța Județean au avut ocazia sa-și perfecționeze stilul de conducere defensiva la academia campionului la raliuri Titi Aur. O parte din ambulanțierii Serviciului de Ambulanța Județean și-au perfecționat stilul de conducere defensiva tocmai la academia campionului…

- Ednaldo Rodrigues, presedintele Confederatiei Braziliene de Fotbal (CBF), a afirmat ca antrenorul Carlo Ancelotti (Real Madrid) ramane principala opțiune pentru funcția de selecționer al Selecao, informeaza Reuters.

- Președinta Maia Sandu a ținut un discurs la deschiderea Summitului CPE. „Acest Summit al Comunitații Politice Europene este o expresie clara a unitații, puterii și hotararii noastre de a acționa impreuna ca o singura familie. O familie care ramane unita, o familie care lucreaza impreuna pentru a aborda…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca guvernul are deschidere spre dialog, referindu-se la nemultumirile persoanelor care lucreaza in invatamant privind salariile, si exista un plan in acest sens, insa legea salarizarii unitare nu poate fi facuta pe bucati, „acum pentru profesori, apoi pentru…

- „Invitatul Zilei” la Botoșani24.ro: George Hobjila, pilot, Campionatul Național de Raliuri „Invitatul Zilei” la Interviurile Botoșani24.ro a fost astazi George Hobjila, pilot in Campionatul Național de Raliuri din Romania. George Hobjila este unul dintre tinerii de la Botoșani despre care se știe foarte…