Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Cacau, fostul lider AUR Satu Mare, s-a inscris in filiala județeana a PNL, anunțutl fiind facut chiar de președintele organizației județene, Adrian Cozma. „Am reusit sa aduc in echipa un tanar cu potential, dedicat, un tanar patriot, care de astazi va face parte din echipa PNL si evident cu gandul…

- Fostul lider AUR Satu Mare, Iulian Cacau, s-a inscris, vineri, in filiala judeteana a PNL, a anuntat presedintele organizatiei judetene, deputatul Adrian Cozma, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liderul AUR, George Simion a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara Romania de la Prima News TV, ca au strans 7 milioane de euro in conturile partidului, din subventia de la stat si ca au vrut sa construiasca un spital, dar li s-a spus ca nu este legal, astfel ca vor lansa o caravana medicala,…

- „PSD crede ca guvernarea locala funcționeaza in felul urmator: orașele și comunele merg la Consiliul Județean pentru imparțirea echitabila a fondurilor, in funcție de populație, lungimea și starea drumurilor, iar acolo comunitațile ajung sa fie buzunarite pana la ultimul leu de executantul Ivancea,…

- Ramona Bruynseels afirma, in postarea de pe Facebook in care anunța intrarea in AUR, ca a ales acest partid pentru „a putut discuta normal cu George Simion”. „M-am inscris in AUR pentru ca mi-a ajuns! Am vazut și din exterior și din interior ce inseamna politica, cine ne conduce și cum o face. Am vazut…

- Liderul AUR George Simion acuza instituțiile statului ca protejeaza companiile straine care incalca legea. Simion spune ca in vreme ce patronii din Romania sunt prinși rapid pe picior greșit și amendați, cand vine vorba de de straini instituțiile cu atribuții de control parca dorm. Fii la…

- Liderul partidului AUR, George Simion, ii cheama in strada pe romanii nemulțumiți de decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei in Schengen, tocmai in fața Ambasadei Austriei de la București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sociologul Gelu Duminica spune ca liderul AUR George Simion ar fi fost arestat pe loc, in alt context, pentru modul in care s-a purtat cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Liderul AUR a descins astazi la Ministerul Energiei, acolo unde Virgil Popescu ar fi trebuit sa susțina o conferința de presa.…