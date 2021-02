Liderii UE vor discuta despre paşapoartele de vaccinare pentru resuscitarea turismului, dar nu se va stabili un calendar concret Liderii UE se vor pune de acord joi sa lucreze la realizarea de certificate de vaccinare pentru cetatenii UE care s-au vaccinat impotriva COVID-19, in conditiile in care tarile din sudul UE care depind puternic de turism sunt disperate sa salveze sezonul turistic de vara, relateaza miercuri Reuters, citand un draft de concluzii pe care l-a consultat.



