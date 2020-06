Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda se alatura Austriei, Olandei și altor state nordice care resping fondul european pentru salvarea Europei dupa pandemie, in forma propusa de CE Guvernul finlandez a anuntat joi ca va respinge crearea fondului european de redresare in valoare de 750 de miliarde de euro in forma propusa de Comisia…

- Ce reforme cere Comisia Europeana, in schimbul banilor pentru relansarea economica de dupa pandemie. Austria, Danemarca, Olanda si Suedia fac din nou opoziție Comisia Europeana a atentionat ca accesarea fondurilor prevazute in planul de relansare propus saptamana trecuta va fi legata de reforme economice,…

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv'' si de guvernul spaniol,…

- Planul de redresare economica propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei provocate de pandemia de coronavirus a fost primit pozitiv de Italia, Spania, Franța și Germania, in timp ce Olanda, adepta a rigorii bugetare, considera ca negocierile vor lua timp.

- Europenii doresc ca Uniunea Europeana sa aiba mai multe competente in abordarea crizelor similare Covid-19, potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European. Respondentii din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania au spus ca au intampinat cele mai serioase probleme financiare, in aceasta…