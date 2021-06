Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson și-a inceput ziua de duminica facand jogging pe plaja stațiunii Carbis Bay din Cornwall și o baie rece in mare, scrie tabloidul britanic The Sun. L-a insoțit, desigur, soția sa, Carrie. Imaginile au devenit virale.Premierul britanic s-a pregatit pentru discuțiile de astazi cu omologii…

- In imagine apar presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, presedintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si premierul Italiei, Mario Draghi. Fotografia cu cei cinci lideri europeni prezenti la summitul celor mai…

- Prima intalnire fizica a liderilor UE la aceeași masa, dupa relaxarea restricțiilor in Europa, a fost fotografiata, vineri, la malul marii, in Cornwall, Marea Britanie, unde are loc summitul G7. In imagine apar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Franței, Emmanuel Macron,…

- Liderii UE au promis in cadrul Summitului de la Porto sa ajute oamenii sa depașeasca loviturile economice produse de pandemie și sa reziste in fața provocarilor generate de noile politici ecologice și digitale – in parte prin recunoașterea dreptului la invațare continua și recalificare pentru lucratorii…