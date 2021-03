Liderii Uniunii Europene au semnat declarația referitoare la Conferința privind viitorul Europei, un prim pas in procesul de reformare a Uniunii, la care vor participa și cetațenii. Președintele Parlamentului European, David Sassoli, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și reprezentantul Portugaliei, care deține președinția Consiliului UE, prim-ministrul Antonio Costa, au semnat miercuri o declarație […] Citește Liderii UE au semnat declarația referitoare la Conferința privind viitorul Europei, un prim pas in procesul de reforma in Alba24 .