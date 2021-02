Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria prelungeste pina la 1 martie lockdown-ul partial impotriva pandemiei de coronavirus aflat in vigoare din noiembrie 2020, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Reuters. Gergely Gulyas a declarat intr-o conferinta de presa ca orice relaxare a restrictiilor acum…

- Moscova a continuat miercuri relaxarea restrictiilor in vigoare de luni de zile in capitala rusa pentru a limita pandemia de COVID-19, pe baza scaderii numarului de contaminari si in ciuda absentei carantinei, relateaza France Presse si Reuters. "Pandemia este in declin si, in aceasta situatie, datoria…

- Ministrul sanatatii polonez Adam Niedzielski a declarat miercuri ca va recomanda mentinerea restrictiilor antiepidemice pentru stavilirea propagarii coronavirusului, in pofida scaderii recente a numarului de infectii cu SARS-CoV-2, relateaza Reuters. Cea mai mare parte a magazinelor din mall-uri, hoteluri…

- Facebook Inc. a decis sa elimine butonul „Like” din paginile publice ale artistilor, personalitatilor si brandurilor, au anuntat miercuri reprezentantii companiei care gestioneaza aceasta retea de socializare, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Paginile Facebook vor afisa doar admiratorii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca 'tari rezonabile' din Uniunea Europeana au zadarnicit eforturile depuse contra Turciei la Consiliul European incheiat vineri, si ca, la viitorul summit din martie, liderii statelor membre nu ar trebui sa ia masuri care sa dauneze Ankarei,…

- Liga nord-americana de baschet (NBA) si Sindicatul jucatorilor (NBPA) au decis sa renunte la testele doping pentru marijuana in timpul sezonului 2020/2021, transmite Reuters. Jucatorii au ajuns deja in orasele lor de origine pentru noul sezon de 72 de jocuri, care incepe pe 22 decembrie, la doua…

- Directorul serviciului national de informatii al SUA (Director of National Intelligence /DNI/), John Ratcliffe, si-a intensificat criticile la adresa Beijingului, calificând China drept "cea mai mare amenintare pentru democratie si libertate în lume dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial",…