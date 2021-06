Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor celor mai industrializate (G7) s-au angajat sa distribuie un miliard de doze de vaccin anti-COVID-19 statelor sarace, pana la sfarsitul anului viitor, a anuntat duminica premierul britanic Boris Johnson, in finalul summitului G7 din Anglia, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dat ca exemplu India, unde situația este dramatica. ”Ințeleg de ce unele țari vor sa-și vaccineze copiii și adolescenții, dar, in momentul de fața, le indemn sa iși reconsidere planurile și sa doneze in schimb vaccinuri catre #COVAX”, a spus directorul…

- Aproximativ 20 de tari nu au primit inca nicio doza de vaccin anti-COVID. In acest sens, OMS solicita de urgenta statelor bogate sa doneze platformei COVAX cel puțin 10 milioane de vaccinuri impotriva coronavirusului.