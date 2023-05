Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care dețin terenuri agricole, terenuri degradate, pajiști permanente sau fond forestier degradat pot sa beneficieze de o subvenție de 456 de euro/hectar, acordata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, timp de 20 de ani, pentru a realiza impaduriri, anunța deputatul PSD de Suceava,…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca anul acesta nu vom intra in Schengen si ca el crede ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul nostru in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti.…

- Senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in eșalonul conducerii democrate din Senat și Jeanne Shaheen, presedintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relatii Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus miercuri, 15 martie 2023, un proiect de lege care recomanda includerea…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a lansat, marți, la Suceava, o campanie de strangere de semnaturi intitulata „Semneaza pentru Romania in Schengen". Lansarea campaniei a avut loc la sediul PMP Suceava, in prezența liderului județean al partidului, Marian Andronache, și a ...

- Europarlamentarul Eugen Tomac a lansat astazi la Suceava campania de strangere de semnaturi „Romania merita in Schengen” in prezența liderului județean, Marian Andronache-vicepreședinte al partidului la nivel național și a președintelui executiv Petru Movila. Campania se va desfașura atat online cat…

- Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara a hotarat duminica, 26 februarie, cu unanimitate de voturi, convocarea unui Congres Extraordinar al PMP in 25 martie, a anunțat vicepreședintele partidului, suceveanul Marian Andronache. ”Romania merita in Schengen și ii vom invita pe toți romanii, indiferent…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac a declarat ca a inregistrat oficial cererea depusa de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) prin care solicita anularea blocajului din Consiliu generat de votul negativ al Austriei privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen. „Tomac vs Consiliul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, astazi, ca, maine, va fi creat un grup interministerial, pe care-l va conduce, care va avea ca prioritate identificarea problemelor pe care viitoare cutremure le-ar putea provoca, cat și identificarea de noi mecanisme de reacție in cazul unor catastrofe. Ciuca a subliniat…