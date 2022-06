Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit…

- Președintele Joe Biden și ceilalți lideri mondiali, adunați in Alpii bavarezi, il vor asculta luni pe președintele Volodimir Zelenski, in timp ce analizeaza urmatoarea faza a razboiului dintre Ucraina și Rusia, scrie CNN. Conflictul s-a aflat in centrul summitului G7, care se desfașoara intr-un castel…

- Liderii G7 se aduna in Germania intr-o reuniune care se anunța a fi dominata de Ucraina și de consecințele invaziei, de la penuria de energie la criza alimentara. Intre timp, Zelenski spune ca Ucraina va recaștiga toate orașele pe care le-a pierdut. Se așteapta ca liderii sa incerce sa arate un front…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat, luni, ca nu este impresionat de avertismentele presedintelui rus Vladimir Putin privind continuarea livrarilor de arme din Occident catre Ucraina, țara pe care o va sprijini „atata timp cat va fi necesar”, informeaza DPA, citat de Agerpres.„Nu trebuie sa ne lasam…

- Liderii celor mai industrializate șapte economii ale lumii (G7) au precizat intr-un comunicat dat publicitatii duminica seara de Casa Alba ca vor face tot ceea ce este necesar pentru ca Vladimir Putin si cei care il sustin sa fie trasi la raspundere, in contextul invadarii Ucrainei. „Prin invazia si…

- Declarația lui Volodin a fost postata pe un canal de Telegram și a fost preluata de agenția ruseasca Interfax. „Toți șefii de stat care au luat decizia de a furniza arme s-au patat pe ei inșiși și trebuie trași la raspundere in calitate de criminali de razboi”, a spus președintele Dumei de Stat.El a…

- Vicecancelarul german Robert Habeck spune ca a fost o greseala ca tara sa nu a sustinut Ucraina militar cu mult mai devreme, relateaza BBC. Intr-un interviu acordat Zweites Deutsches Fernsehen, Robert Habeck a afirmat ca sprijinul ar fi trebuit sa inceapa cu ani in urma. „Cu siguranta ar fi trebuit…

- Kievul doreste garantii din partea NATO, de tipul unui „analog ameliorat” al articolului 5 al Aliantei, in cazul incheierii unui acord de pace intre Ucraina si Rusia. Astfel, ucrainenii vor ca mai multi membri-cheie ai NATO, precum SUA, Marea Britanie, Turcia, Franta si Germania, sa fie garanti ai unui…