- Liderii formatiunilor de dreapta si eurosceptice jubilau luni dupa victoria electorala a premierului Viktor Orban, probabil adversarul cel mai eurosceptic al imigratiei, comenteaza dpa. Lideri de dreapta din Franta, Italia, Olanda, Austria si Germania l-au felicitat pe Orban, care va guverna…

- The Humans cauta voturi printr-un recital in Israel. Trupa va reprezenta Romania la Eurovision 2018 și pe 10 aprilie va susține un concert de zile mari. Reprezentantii Romaniei la Eurovision Song Contest 2018 vor pleca spre Tel Aviv pentru a promova piesa “Goodbye”, in cadrul evenimentului “Isr ael…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea întrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata în…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din România admisa în calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții și personalitați din domeniul istoriei și patrimoniului rural european.Astfel,…