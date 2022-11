Stiri pe aceeasi tema

Liderii din statele francofone au luat parte la un summit desfasurat pe insula tunisiana Djerba, pentru a discuta despre instabilitatea tot mai mare din Africa francofona, informeaza Rador.

Cel putin 20 de persone si-au pierdut viata in ultimele zile in alunecari de teren si inundatii provocate de ploi torentiale in estul Republicii Democrate Congo (RDC), au anuntat sambata responsabili din administratie si politie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata ca rezultat al inundatiilor si alunecarilor de teren in estul Republicii Democrate Congo, informeaza Rador.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a comunicat ca in regiunea etiopiana Tigray nu au ajuns alimente sau medicamente, in ciuda semnarii unui acord de incetare a focului, saptamana trecuta, informeaza BBC, citat de Rador.

Armata rusa sufera pierderi grele in cursul atacurilor "acerbe" continue in regiunea Donetk din estul Ucrainei si pregateste noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Rador.

Presedintii rwandez si congolez au cazut de acord ca rebelii M23, despre care se presupune ca ar fi fost sustinuti de Rwanda, sa fie obligati sa paraseasca orasul Bunagana, din estul Republicii Democrate Congo, relateaza Rador.

Președintele kargaz Sadir Japarov și omologul sau tadjik Emomali Rahmon au convenit, la o intalnire din Uzbekistan, sa dispuna incetarea focului și retragerea trupelor din apropierea frontierei comune a tarilor lor, a anunțat vineri cabinetul președintelui kargaz.

Un oficial armean de rang inalt a anuntat miercuri noaptea ca s-a ajuns la un armistitiu cu Azerbaidjanul, dupa doua zile de violente intre armatele celor doua tari, violente legate de disputata enclava Nagorno-Karabah, transmite Rador.