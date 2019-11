Lider PSD cere schimbarea culorii partidului dar păstrarea trandafirilor Presedintele PSD Brasov, Marius Dunca, a declarat vineri ca este necesara o discutie pe tema rebranduirii partidului, personal fiind de parere ca ar trebui regandita culoarea formatiunii, el mentionand, insa, ca, in prezent, cel mai important este ca PSD sa inceapa sa negocieze aliante politice, potrivit Agerpres. "Trebuie sa ne gandim si la acest aspect - culoarea, rebranduirea partidului sau vom face aliante. Deocamdata, e mai important sa nu mai fim izolati pe esichierul politic. Pentru ca noi, pe stanga, suntem izolati si ar trebui sa iesim din aceasta izolare, sa incepem sa facem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

