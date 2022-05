Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Dambovița, Virgil Guran, proaspat ales vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a explicat vineri, 27 mai, la discursul ținut la Consiliul Național al partidului, cum proceda cu primarii care veneau la el sa se planga de faptul ca au probleme cu proiectele de investiții. „Va spun ceva…

- Proaspat ales vicepreședinte al PNL la Consiliul Național de vineri, senatorul Virgil Guran le-a explicat colegilor din partid cum “rezolva” problema primarilor care veneau sa-i ceara sprijin pentru investitii: dadea drumul la bautura si la lautari. Ales astazi vicepresedinte in echipa Nicolae Ciuca,…

- Liderul PNL Virgil Guran a deschis cutia cu secrete de partid chiar pe scena de la Poiana Brașov, acolo unde au avut loc alegeri pentru eșalonul secund din PNL. Guran a povestit cum erau calmați primarii PNL cand cereau bani, cu ajutorul alcoolului și al lautarilor.„Și va spun ceva, din experiența…

- Ales, vineri, vicepreședinte al PNL, Virgil Guran și-a asigurat atenția – mai mult decat poate ca s-ar fi gandit- cu o „soluție” incredibila de a scapa de „problema” intrebarilor pe care unii primari i le adresau cu privire la proiecte. A spus-o chiar in discursul susținut in cadrul Consiliul Național…

- Proaspat ales vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Virgil Guran a explicat intr-un discurs susținut la Consiliul Național cum „rezolva” problemele primarilor care intrebau despre proiecte. „Faceam semn, dadeam drumul la lautari, la bautura și ii linișteam, uitau de treaba asta”, a declarat…

- Noul vicepreședinte pe aparare și siguranța naționala de la PNL, senatorul Virgil Guran, a dat sfaturi colegilor de partid chiar de la tribuna Consiliului Național, dupa alegerea sa in funcția lasata libera de Nicolae Ciuca: „Cand trebuia sa vorbim despre proiecte, ii adunam pe primari, pregateam niște…

- Primaria comunei Vanatori-Neamț are la momentul de fața o serie de proiecte aflate in derulare sau depuse spre finanțare, proiecte pentru ridicarea nivelului de trai și de civilizație al locuitorilor comunei. Intre proiectele nerambursabile aflate in derulare regasim: 1. INFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL…

- Deputatul PSD Argeș, Simona Bucura Oprescu a anunțat joi, 17 martie, noi investiții pentru rețelele de gaze. ”Autoritațile locale pot depune cereri de finanțare pentru inființarea, extinderea și modernizarea de rețele de gaze prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”! Cererile pot fi depuse…