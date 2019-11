Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele liberal Gheorghe Falca este de parere ca Viorica Dancila - candidatul PSD la functia de sef al statului - "nu a avut substanta" in dezbaterea cu jurnalistii de marti seara si "a parut exact ca acum 30 de ani, ultimul Congres al PCR". "Doamna Dancila nu a avut ieri substanta, a parut…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca o ataca dur pe candidata PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila. Dupa ce ieri Iohannis a discutat in cadrul unei așa-zise dezbateri cu cațiva jurnaliști aleși pe spranceana și Dancila a chemat toata presa la Parlament, acolo unde a raspuns doua ore la…

- Ana Birchall, fostul ministru al Justiției, a criticat-o in termeni duri pe Viorica Dancila, care a declarat, marți, ca nu a intervenit niciodata in sistemul judiciar din Romania și nu a facut niciun „asalt...

- Președintele Klaus Iohannis a luat foc dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat ca fostul ministru al Fondurilor Europene, social - democratul Victor Negrescu, ar trebui sa fie propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european pe Transporturi.Premierul demis, Viorica Dancila, nu are…

- Viorica Dancila anunta ca nu renunta nici la functia de presedinte al PSD, nici la candidatura la alegerile prezidentiale. Dancila afirma ca poate fi schimbata din fruntea PSD doar prin congres."Eu am fost numita prin congres, pot fi schimbata tot prin congres. Nu am voie sa cedez. Eu am fost…

- Victor Ponta reactioneaza la afirmatiile lui Traian Basescu referitoare la o posibila strategie a Pro Romania de sabotare a motiunii de cenzura in cazul unei oferte din partea PSD. Liderul Pro Romania il acuza pe Basescu de un joc in beneficiul Vioricai Dancila."PETROV Turnatorul ( nume de…

- ARAD. Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila este susținuta de liberalii aradeni. In cadrul unei conferințe de presa, prim-vicepreședintele PNL Arad, Iustin Cionca – președintele Consiliului Județean Arad, a subliniat: „PNL este cel mai puternic adversar al actualei guvernari…

- Theodor Paleologu ironizeaza vizita premierului Viorica Dancila in SUA si intalnirea acesteia cu primarul orasului Jersey, spunand ca ti se umple inima de bucurie vazand cat de apreciat este in SUA prim-ministrul Romaniei si calificand drept ”geniala” ideea de a discuta cu primarii oraselor mici,…