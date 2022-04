Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect al Asociației Suryam din Tg.Mureș, dezvoltat in parteneriat cu Farmacia Sociala din Sangeorgiu de Mureș a fost selectat pentru finanțare in cadrul programului "In Stare de Bine" susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societații Civile. Proiectul se adreseaza…

- Deputatul Francisc Toba s-a alaturat Alianței pentru Patrie, formațiune in care va coordona la nivel național departamentul de aparare, ordine publica și siguranța naționala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sezonul virozelor respiratorii de primavara se manifesta tot mai puternic la nivelul populației, iar serviciile de urgența simt cel mai bine acest lucru in special in week-enduri, cand cabinetele medicilor de familie sunt inchise. Serviciile de urgența se aglomereaza, insa, și in timpul saptamanii cu…

- Partidul Alianța Pentru Patrie (APP), susținut de Liviu Dragnea, a incheiat un protocol de colaborare politica cu o importanta asociație creștina a romilor din Sibiu, cu reprezentanți in toata țara, la eveniment fiind prezent atat fostul lider PSD, precum și secretarul general al partidului, Codrin…

- Compania Naționala de Investiții a demarat, in data de 21 ianuarie 2022, o licitație estimata la valoarea de 8.410.302 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea unor servicii de proiectare (faza adaptare la amplasament), execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- Companiile din domeniul IT&C au facut peste 6.000 de noi angajari in 2020, iar numarul total al angajatilor din sectorul-vedeta al economiei a depasit 200.000 de persoane in primul an de pandemie. Cu toate acestea, cresterea numarului de angajati din IT&C din ultimul an a fost mai redusa decat in anii…

- In ultimele 72 ore, pentru respectarea masurilor sanitare dispuse de autoritați in contextul pandemiei de COVID-19 au fost verificate zonele aglomerate: piețe, targuri și centre comerciale și au fost aplicate 13 de sancțiuni contravenționale, mai exact avertismente, conform Legii nr. 55/2020, ca urmare…

Traficul rutier este blocat