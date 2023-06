Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor, afirma, joi, ca este posibil ca anumiti incitatori sa se fi infiltrat in grupurile de profesori, unii chiar motivati politic si anunta ca le-a cerut colegilor sa fie atenti la astfel de situatii si mesaje. „Le cer categoric…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat, joi, ca este posibil ca anumiti incitatori sa se fi infiltrat in grupurile de profesori, unii chiar motivati politic si anunta ca le-a cerut colegilor sa fie atenti la astfel de situatii si mesaje. Marius Nistor…

- Guvernul a anuntat, marti, de la ora 12.00, consultari ale premierului Nicolae Ciuca cu reprezentantii sindicatelor din educatie. Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret”, Marius Nistor, susține ca nu știe de intalnire.

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli. Cel putin asa sustine Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. La greva generala participa peste 150.000 de profesori și peste 70.000…

- Evaluarea Naționala pentru elevii claselor a VI-a NU se va susține din cauza grevei. Anunțul sindicatelor Desfașurarea examenelor de Evaluare Naționala pentru elevii de clasa a VI-a este sub semnul intrebarii și cel mai probabil nu va mai fi susținuta, in contextul grevei naționale din invațamant. Informația…

- Presedintele Federatiei sindicatelor din educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a afirmat ca unii ii acuza pe sindicalisti ca fac greva in favoarea PSD-ului, altii ca o fac in favoarea PNL-ului, precizand ca aceasta manifestare a fost declansata de nemultumirile acumulate in sistem de peste 30 de ani.“In…

- Sindicalistii din sistemul de educatie au transmis, marti, un apel catre parinti sa nu isi trimita copiii la scoala in perioada grevei generale anuntata a fi declansata din 22 mai, ei aratand ca in unele unitati didactice toti dascalii au semnat pentru participarea la greva si exista riscul ca elevii…

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, Marius Nistor, a propus mai multe sancțiuni pentru elevi in cazul unor abateri disciplinare, in contextul incidentelor grave din ultima saptamana petrecute in școli in cadrul dezbaterilor care au loc marți in comisia de invațamant din…