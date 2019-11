Lider CIADO: Lupta cu drogurile nu s-a pierdut, ea n-a existat! Culmea ironiei macabre "In momentul cand discutam de o cifra de 6,4% consumatori de droguri pe segmentul de varsta 14-65 de ani, conform documentelor oficiale a Centrului de Monitorizare de la Lisabona și ale Agenției Naționale Antidrog, discutam de aproximativ 650-700.000 de consumatori ocazionali de droguri. In aceste condiții, cand ai aceasta suma imensa de consumatori nu mai discutam de o piața de tranzit", a spus directorul CIADO Romania. Deși avem program, banii nu sunt alocați Deși avem program,nu sunt alocați "In condițiile in care, Ministerul de Interne prin Agenția Naționala Antidrog pe programul de interes național are alocate 2,6… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

