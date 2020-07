Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, la dezbaterea din Camera Deputaților, la care a fost invitat premierul Ludovic Orban, privind anchetarea directorului Unifarm, ca liderul PNL a reprezentat doar „interesele marelui stomac liberal”, pe care l-a „hranit cu sute de milioane de euro prin contracte…

- "Peste doua ore, lui Orban ii suna ceasul. Ii dam jos masca pentru a raspunde pentru cea mai mare ticalosie din guvernarea liberala! Ludovic Orban trebuie sa dea socoteala pentru scandalul Unifarm de la ora 16,00, in fata Parlamentului. L-am chemat in numele oamenilor chinuiti in pandemie doar pentru…

- Liderul PRO Romania, i-a cerut demisia premierului Ludovic Orban, intr-o postare pe pagina de Facebook. Totodata, Victor Ponta a declarat la Romania TV ca Guvernul Orban nu a gestionat bine criza, iar "economia este distrusa si nu are nicio sansa sa-si revina". In acest context, singura soluție este…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL, REVOLTAT dupa ce Marcel Ciolacu a cerut demisia premierului: ”Singura lor arma este atacul la persoana! Mizerabil, dar asta este PSD!”” Florin Roman, liderul deputaților PNL, reacționeaza dupa ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a…

- Liderul deputatilor PSD i-a spus premierului ca Romania in ultimele zile "a aratat ca o tara neguvernata". "Zilele prostiei, cum au ramas in mentalul colectiv, au pus in pericol sanatatea oamenilor. Oamenii nu se pot astepta de la nimic de la dvs, nu ii aparati, nu sunteti in stare sa-i sprijiniti…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a acuzat, luni, in Camera Deputatilor, la Ora Guvernului, ca Executivul nu a luat din timp masuri pentru combaterea coronavirusului si i-a reprosat premierului Ludovic Orban ca este "relaxat, chiar jovial pe alocuri". Alfred Simonis a declarat ca il "deranjeaza”…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a spus luni, in plenul Camerei Deputaților, premierului Ludovic Orban aflat in Parlament la o dezbatere despre economie, ca Guvernul sau va fi demis prin moțiune de cenzura. „Au fost 3 zile de prostie imensa pentru care ma asteptam sa va dati azi demisia. Sunteti vestitorul…

- "Cred ca Parlamentul Romaniei trebuie sa suplineasca lipsa de actiuni a Guvernului, vorbind despre adevarata criza in care Romania se afla deja si care va continua mult dupa ce criza sanitara se va incheia", a spus Ponta, in Camera Deputatilor, citat de News.ro. Acesta a afirmat ca doreste…