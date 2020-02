Lider al Hezbollah, ucis într-un atac cu dronă al armatei israeliene Un lider operational al miscarii fundamentaliste Hezbollah a fost ucis, joi, într-un raid aerian israelian efectuat în sudul Siriei, afirma surse militare citate de presa siriana si de cotidianul israelian Haaretz, potrivit Mediafax.



O drona militara israeliana a atacat joi un vehicul, în satul Hader, în apropiere de Quneitra, în zona Înaltimilor Golan aflata sub control sirian.



Televiziunea de stat siriana a transmis ca &"un civil&" a fost ucis în atac, dar, conform unor surse militare, persoana ucisa este Imad Tawil, un lider al grupului…

Sursa articol: hotnews.ro

