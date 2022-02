Stiri pe aceeasi tema

- Politistii prahoveni au retinut, miercuri seara, cinci persoane – membri ai lumii interlope din judetul Prahova – care in luna ianuarie a acestui an s-au batut cu cutitele pe strada, unul dintre ei avand nevoie de aproximativ o luna de ingrijiri medicale. In urma scandalului, niciunul dintre cei implicati…

- O adevarata avere au confiscat politistii ialomiteni marti, 18 ianuarie, de la mai multi suspecti de furturi din depozitele unor societati comerciale. Surse din ancheta spun ca cei implicati fac parte din temutul clan Duduianu. 11 persoane au fost retinute pentru 24 de ore.

- Membri ai clanului Duduianu sunt vizați intr-o noua ancheta privind furturi din depozite cu electrocasnice. Polițiștii fac marți dimineața mai multe percheziții in acest dosar. Sunt descinderi in județele Ialomița și Calarași. Polițiștii sunt pe urma membrilor gruparii care fura din magazine și fac…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 11 perchezitii in Bucuresti si Ilfov care vizeaza 13 persoane intr-un dosar de talharie calificata si lipsire de libertate, fiind puse in aplicare trei mandate de aducere. Surse din apropiate anchetei susțin ca perchezițiile i-a viza pe membri ai clanului…

- Gibson, originar din Indiana, Statele Unite, a primit pedeapsa capitala. Acesta isi traieste ultimele zile. Barbatul a fost condamnat la moarte dupa ce a ucis cu sange rece trei femei. Se pare, insa, ca numarul victimelor este mult mai mare, printre acestea fiind atat femei, cat si barbati. "Politistii…

- O actrița de 28 de ani s-a sinucis in Mumbai, dupa ce ar fi fost harțuita de barbați care se pretindeau a fi ofițeri ai Biroului de Control al Narcoticelor (BCN), relateaza indiatoday.inTanara s-a sinucis dupa ce ofițeri „falși” au amenințat-o ca o incadreaza intr-un caz legat de droguri și i-au cerut…

- Interlopii care au terorizat mai mulți artiști, printre care și Florin Salam, au primit o veste teribila. Duduienii satui de pușcarie, pe care niște condamnari de 3-4 ani nu ii mai impresioneaza, au fost loviți unde ii doare mai tare: la portofel!

- “Bai, cazi ... de acolo! Fa-te incoa! Vrea sa sara pe aia!Ba, sunt cabluri, te curentezi, ba!” “Bai, are curent, ești prost! E din ala de 200 și ceva de volți! Nu curenteaza, ma, ce ai, am vazut eu un film. Ba, hai ma, ca vine poliția! Uite, ma, gaborii!Lasa-l, ma, nu…