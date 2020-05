Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate mintala raportate in randul copiilor cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani din Europa sunt in crestere, potrivit unui studiu publicat marti de Biroul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza DPA.

- De Ziua Libertații de Expresie și a Presei – 3 Mai – venerabilul General Radu Theodoru continua cu noi dialogul privind direcțiile culturale, politice și naționale pe care trebuie sa se indrepte Romania in urma provocarilor mondiale lansate de criza coronavirusului. Am stat deja de vorba cu profesorul…

- Operatorul turistic german TUI a anunțat duminica ca va testa aproximativ 3.000 de persoane de pe una dintre navele sale de croaziera aflate în prezent în carantina, ca masura de precauție pentru noul coronavirus, potrivit AFP.Vasul „Mein Schiff 3” are la bord 2.899 de…

- Virusul a infectat peste 3,3 milioane de oameni din intreaga lume si a provocat aproape 235.000 de decese, potrivit celui mai recent bilant. Si in Marea Britanie COVID-19 face in continuare ravagii, fiind a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa, cu 26.711 decese pana in prezent. Medicii…

- Germania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie și se va concentra pe lupta impotriva pandemiei de coronavirus, dar fara a lasa in urma problemele de mediu, a anunțat, sambata, cancelarul german Angela Merkel. Cancelarul Germaniei a incercat sa linișteasca temerile ca problemele…