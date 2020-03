Stiri pe aceeasi tema

- Primul sistem de acest tip propus pentru zona Judetean! In bugetul pentru acest an, Primaria Brasov a alocat 150.000 de lei pentru efectuarea unor studii ce vizeaza amenajarea unor noi sisteme de parcare de resedinta moderne in zonele aglomerate dintre blocuri. Primul proiect vizeaza…

- Primarul Brașovului arunca din nou orașul intr-un scandal care ar putea primi o amploare internaționala prin modul in care edilul a ințeles sa sfideze comemorarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz Birkenau. Un eveniment de o adanca insemnatate in fața caruia intreaga comunitate…

- Muzeul Tarii Fagarasului „Valer Literat“ a primit acreditarea din partea Ministerului Culturii, dupa un drum lung si anevoios, dupa cum precizeaza directorul prof. Elena Bajenaru. „In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2057/2007, documentatia de acreditare a fost analizata de Comisia…

- Se cauta manager pentru Spitalul Orașenesc Videle in Eveniment / on 14/01/2020 at 11:57 / Consiliul de administratie al S.C. SPITALUL ORAȘENESC S.R.L. Videle organizeaza concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de manager persoana fizica, pe o perioada determinata de trei ani, in conformitate…

- Primaria Brasov si Consiliul Judetean au gasit solutia pentru a rezolva problema situatiei juridice a monumentelor istorice. Noul Cod administrativ permite o procedura care „ocoleste” Guvernul Romaniei Dupa aproape trei ani de birocratie si promisiuni de la Guvern, Primaria Brasov si Consiliul…

- Pieton lovit de o mașina la intersecția strazilor Dunarii și Colfescu, din Alexandria in Eveniment / on 08/01/2020 at 10:46 / O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de o mașina la intersecția strazilor Dunarii și Av. Alexandru Colfescu, din municipiul Alexandria.…

- Promovarea pietei de capital romanesti la statutul de Piata Emergenta, numarul mare de emisiuni de obligatiuni care s-au listat in acest an, precum si infiintarea companiei ce urmeaza sa devina contraparte centrala au reprezentat in 2019 elemente foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a pietei…

- Orice brasovean este asteptat, daca vine imbracat in costum traditional si cu o candela Duminica, 22 decembrie 2019, de la ora 17:00, va avea loc Marșul colindatorilor 2019. Grupul de colindatori, care va vesti, ca in fiecare an, Nașterea Domnului, in costume populare și cu faclii…