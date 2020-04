Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost retinute dupa conflictul din Sectorul 5 al Capitalei, care a impus duminica folosirea armamentului de catre politisti. Audierile continua, in conditiile in care numarul celor ridicati pentru audiere este de aproape 40.

- Piete din Bucuresti, inchise din cauza nerespectarii ordonantelor militare Pietele Gorjului si Titan 2 - Minis, din Bucuresti au fost închise, în urma verificarilor facute ieri de echipele Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor. Printre neregulile constatate se numara…

- Building Construction Mea SRL si a adjudecat de la Primaria Corbu contactul "Executia lucrarilor de modernizare a drumurilor de interes local in localitatea Corbu, in cadrul proiectului laquo;Modernizare infrastructura drumuri de interes local in comuna Corbuldquo;, judetul Constantaldquo;. Valoarea…

- Patronul unei cafenele din sectororul 3 al Capitalei a fost amendat de polițiști pentru ca nu și-a suspendat activitatea, așa cum au cerut autoritațile. El a platit o amenda de peste 70.000 de lei.Sunt razii de amploare ale polițiștilor atat in țara, cat și in Capitala. Agenții verifica zilnic daca…

- Spitalul Clinic Judetean Constanta organizeaza achizitie publica pentru servicii de transport rutier specializat de pasageri pentru pacientii care au nevoie de hemodializa. Cantitatile minime si maxime si valoarea acordului cadru: cantitate minima valoarea acord cadru 720 000 km 1 044 000 lei; cantitate…

- Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, se fac cercetari dupa ce o firma care colecta, transporta si depozita deseuri municipale si deseuri de origine animala din parcurile din Sectorul 1 al Capitalei a deversat in apa si a introdus in sol sute de tone de deseuri.…

- Licitația a fost lansata sâmbata în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), termenul limita de depunere a ofertelor fiind data de 31 martie. Valoarea investiției este estimata la 989.914 lei fara TVA și va fi finanțata din bugetul local. Criteriul de atribuire a contractului…

- Accident violent in Capitala. Un taxi s-a ciocnit cu o alta masina la intersectia bulevardului Alba Iulia cu strada Onisifor Ghibu.Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.