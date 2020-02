Va fi reluata licitația pentru achiziția celor 20 de autobuze electrice pe care le va primi Focșaniul printr-un proiect realizat in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și finanțat din fonduri europene. Proiectul „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice” a fost demarat in 2018 iar prima licitație, organizata anul trecut, a fost anulata. Pentru Focșani […] Articolul Licitație pentru autobuzele electrice de la Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .