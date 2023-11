Licitația pentru lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, câștigată de Erbașu Licitația pentru construirea lotului Suplacu de Barcau – Chiribiș (26,35 km) a fost caștigata de catre firma de construcții Erbașu in luna septembrie. La acel moment, decizia a fost contestata de catre firmele Precon și Nurol. Cu toate acestea, in urma unei analize efectuate de CNSC, contestațiile depuse au fost respinse. Caștigarea licitației inseamna, totodata, pentru firma de construcții Erbașu o premiera și asta pentru ca va fi pentru prima data cand compania se va ocupa de construcția unei autostrazi. Construcția lotului Suplacu de Barcau – Chiribiș (26,35 km) este posibila dupa ce Consiliul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

