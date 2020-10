Stiri pe aceeasi tema

- Seminarul Teologic Ortodox "Sfantul Simion Stefan" din Alba Iulia trece, de luni, in scenariul rosu, cursurile urmand sa se desfasoare exclusiv online, dupa ce trei elevi, din clase diferite, au fost confirmati cu noul coronavirus, potrivit news.ro.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba, a luat o serie de masuri, in contextul in care mai numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din județ a explodat. Alba 24 va prezinta toate masurile luate miercuri seara, valabile pe teritoriul județului Alba. In conformitate cu prevederile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a hotarat in ședința extraordinara de astazi, 6 octombrie2020, ca incepand cu data de miercuri, 7 octombrie sa se suspende cursurile școlare care presupun prezența fizica a elevilor și cadrelor didactice in salile de curs, la nivelul tuturor unitaților…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis, marți seara, trecerea in scenariul roșu de funcționare, cu activitați exclusiv online, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde cinci elevi au fost confirmați cu Covid-19, potrivit Mediafax.„Ca urmare a apariției…

- Ministrul Educatiei a anunțat ca a introdus in premiera, prin Regulamentul de organizare a școlilor, prevederea potrivit careia "orice suspendare a cursurilor va presupune continuarea invațarii in sistem online". Monica Anisie a mai precizat ca "in toate județele se aplica hotararea Comitetului…

- Cursurile din școli se suspenda de vineri și pana marți in unitațile in care se organizeaza secții de votare. Monica Anisie, ministrul Educației a declarat pentru Edupedu ca orele vor continua, insa, in sistem online. Oficialul a anunțat ca a introdus in premiera, prin Regulamentul de organizare a școlilor,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a aprobat, in sedinta extraordinara, suspendarea cursurilor in sapte unitati de invatamant si trecerea activitatii in mediul online pentru 14 zile, in urma aparitiei unor cazuri de infectare cu noul...

- Cursurile la Scoala Generala nr. 19 Avram Iancu din Timisoara se vor desfasura exclusiv online, cel putin 14 zile. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce s-a descoperit ca la scoala respectiva trei cadre didactice au fost depistate cu coronavirus. La randul lor,…