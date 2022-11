Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul cancelariei Prim-Ministrului, in parteneriat cu Asociația ACEEA, a organizat astazi evenimentul de lansare a Caietul de educație gastronomica -„Ghid practic pentru o alimentație sanatoasa in randul tinerilor și combaterea risipei alimentare”. Publicația, coordonata de dr. Iulia Draguț, conține o serie de texte culinare concepute de specialiști in alimentație sanatoasa […] Articolul Liceele din Romania cu specializari in domenii precum ospitalitatea și gastronomia vor primi 350 de exemplare dintr-un caiet de educație gastronomica apare prima…