Liceele din Dolj vor rămâne fără 40 de clase de anul viitor Liceele din Dolj vor avea o reducere drastica a numarului de clase, pe care cadrele didactice o vor resimti chiar de anul viitor. O sa dispara 40 de clase, din cauza unei scaderi bruste a populatiei scolare care va intra in clasa a IX-a, in anul scolar 2021-2022. Liderii de sindicat spun ca unitatile scolare trebuie sa ia in calcul si reducerile care o sa apara la invatamantul primar si gimnazial prin aplicarea noilor planuri-cadru. Pentru anul scolar urmator, la nivelul judetului Dolj nu au aparut modificari majore in privinta planurilor-cadru la liceu. A fost taiata o clasa de liceu de la Liceul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

