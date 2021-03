Liceele din Dolj pregătesc noi specializări pentru admitere Liceele din judetul Dolj includ noi specializari in oferta educationala pentru clasa a IX-a si in unele cazuri se fac demersuri si pentru a infiinta noi specializari chiar si la scolile postliceale. Unul dintre liceele care face demersuri pentru a-i diversifica oferta educationala este Liceul „C. D Nenitescu”. Pentru anul scolar urmator aceasta unitate scolara va include in oferta educationala si scoala profesionala, cu doua specializari care sunt deja acreditate. „Nu mai aveam in oferta educationala invatamant profesional din 2006, cand au fost desfiintate scolile de arte si meserii. Anul acesta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dolj urmeaza sa deschida noi fluxuri de vaccinare in județ. Decizia privind numarul și locurile in care acestea vor funcționa se va lua catre sfarșitul acestei saptamani. Autoritațile au anunțat zilele trecute ca din martie se vor deschide noi centre de vaccinare la…

- Vizate de aceasta atenționare sunt județele Constanța și Tuleca, in zona continentala, acolo unde, in intervalul 7:45-10:00, este așteptata local ceața care va determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat chiar și sub 50 m, ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.In…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, aflat astazi intr-o vizita in județul Dolj pentru vedea ce zone pot fi impadurite in comunele Poiana Mare și Calarași (Sahara Olteniei), a vorbit și despre poluare și cum ar putea fi prevenit acest fenomen. Intrebat daca va fi introdusa o noua…

- Liceele din Dolj vor avea o scadere brusca a numarului de clase anul viitor. Managerii spun ca ar fi cu 40 sau chiar 44 de clase mai puține, fapt care va determina și o scadere masiva a numarului de posturi didactice care inseamna și restructurari. Unitațile școlare din Craiova și județ au avut de transmis…

- Pana astazi, 14.394 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 19.12.2020 (10:00) – 20.12.2020 (10:00) au fost raportate 98decese (58 barbati si 40 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitaleledin Alba, Arad, Arges,Bacau, Bihor,Bistrita-Nasaud,…

- MLPDA, prin POR 2014-2020: Peste 219 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educationale, cresterea calitatii vietii si dezvoltarea unor firme Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei a semnat 51 de noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR)…

- Pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 460.780 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.252 cazuri noi…

- La Camera Deputaților, organizația PNL Teleorman a caștigat 3 mandate de parlamentar, in timp ce PSD doar doua mandate. La Senat, in schimb, atat PNL, cat și PSD Teleorman vor trimite cate un reprezentant in Parlament. Așadar, in total, PNL Teleorman a obținut 4 mandate de parlamentar la aceste alegeri…