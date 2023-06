Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenoriatul și educația financiara sunt doua domenii esențiale pentru dezvoltarea economica și sociala a unei țari. O abordare integrata a acestor aspecte poate contribui la creșterea competențelor antreprenoriale și la imbunatațirea gestionarii resurselor financiare personale și profesionale.…

- FOTO| Harta mortalitații infantile. Ce județe sunt in top și unde se plaseaza județul ALBA FOTO| Harta mortalitații infantile. Ce județe sunt in top și unde se plaseaza județul ALBA Rata mortalitații infantile ramane o problema in Romania, iar in mediul rural cifrele sunt alarmante. Spre exemplu, in…

- Guvernul a aprobat, vineri, printr-un memorandum, negocierea contractului de finantare dintre Romania si BEI, in valoare de 600 milioane de euro, pentru sustinerea proiectului Autostrada A7 Romania. Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane…

- Parchetul European (European Public Prosecutor Office - EPPO) a efectuat marți 40 de percheziii domiciliare in Romania și Franța intr-o ancheta condusa de structura EPPO din București privind suspiciuni de frauda de peste 30 de milioane de euro cu fonduri europene și naționale, informeaza news.ro.

- Ansamblul eficient energetic de case individuale și duplexuri - Le Villette, a fost nominalizat la premiile Imobiliare.ro Awards 2023, intr-una dintre cele mai stranse competiții ce include cele mai bune proiecte din Romania.

- HARTA| Ce populație ar avea județul Transilvania Sud Vest, care ar include ALBA, daca reorganizarea administrativa s-ar pune in aplicare Ce populație ar avea județul Transilvania Sud Vest, care ar include ALBA, daca reorganizarea administrativa s-ar pune in aplicare Proiectul privind reorganizarea administrativa…

- Mulți și-ar putea pune intrebarea ce legatura este intre brandul „Swiss Gold”, o rețea de bijuterii și amanet și un alt brand, ARQA. Raspunsul este unul simplu, și anume CEO-ul acestor doua branduri, constanțeanul Florin Ababe. Omul de afaceri are deja un proiect imobiliar de succes, o investiție de…

- HXA Art Gallery din București, in parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul National de Studii „Mihai Eminescu”, va invita luni, 24 aprilie 2023, ora 13.00, la vernisajul expoziției „Traversand h’ARTA”, care va avea loc in Sala „Horia Bernea” a Memorialului Ipotești. Proiectul „Traversand h’ARTA”…