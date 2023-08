Stiri pe aceeasi tema

- Libra Internet Bank, profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023Libra Internet Bank a avut un profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023, in crestere cu 45,9% fata de aceeasi perioada din 2022, a anuntat joi banca, informeaza Agerpres. Activele nete totale…

- Grupul Ariston a inregistrat in 2022 un profit net de 102 milioane de euro, cu aproape 54% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.In primul semestru din 2022, Grupul Ariston inregistrase un profit net de 66,3 milioane de euro.Venitul…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de lei (225,1 milioane de euro) in S1 2023, in crestere cu 6,6% fata de 1,042 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) in S1 2022, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de un volum mai mare de afaceri cu clientii. Rezultatul…

- O femeie de 40 de ani din București a devenit milionara peste noapte, dupa ce a nimerit numerele norocoase la 6/49. Rezultatele ei i-au surprins inclusiv pe șefii Loteriei Romane – este cel mai mare premiu caștigat la acest joc. Femeia a povestit ca iși incearca norocul de ani de zile si o parte din…

- 110 milioane de persoane din intreaga lume au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, a dezvaluit miercuri ONU, care a descris acest numar record drept o „acuzatie” la adresa starii lumii, relateaza AFP, citata de News.ro. Recentele lupte din Sudan au agravat si mai mult o situatie devenita deja…

- ”Un parc fotovoltaic ce se va intinde pe o suprafata de aproape 200.000 de metri patrati va fi construit in Romania printr-o finantare de 8 milioane de euro, oferita de Libra Internet Bank. Compania care va construi proiectul este GalicSud SRL”, anunta banca. Parcul fotovoltaic va fi construit in judetul…

- Credex IFN, instituție financiara nebancara, anunța rezultatele financiare pentru anul 2022, evidențiind o creștere de 80% a valorii creditelor acordate in comparație cu anul precedent. In total, valoarea creditelor noi acordate pentru nevoi personale și bunuri de consum a fost de peste 298 milioane…