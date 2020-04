Libia se transformă într-un ''teatru de experimente'' pe măsură ce luptele se intensifică (trimis al ONU) Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.



Conflictul din Libia a escaladat puternic in aceasta luna, cu lupte intense pe mai multe fronturi din vestul tarii, in pofida unor apeluri urgente ale ONU si ale agentiilor de ajutor la instituirea unui armistitiu pentru a putea gestiona criza coronavirusului.



Noul val de lupte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

