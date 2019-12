Libia e în pericol să devină teatrul unui război multinațional Libia, care din 2011 e nevoita sa traiasca cu un razboi civil intermitent, este acum pe punctul de a i se alatura Siriei în calitate de teatru al unui conflict multinațional major. Joia trecuta președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va cere parlamentului sau chiar saptamâna aceasta sa aprobe detașarea de trupe turcești în Libia pentru a apara guvernul de la Tripoli. Intervenția este o replica la apariția a peste 1.000 de mercenari ruși în rândurile rebelilor care asediaza capitala - un aspect care a produs schimbari pe linia frontului pentru prima data… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

