Libia: Doi morţi după ciocnirea a două elicoptere din armata mareşalului Haftar Doi militari si-au pierdut viata duminica in coliziunea aeriana a doua elicoptere apartinand fortelor armate loiale maresalului Khalifa Haftar in estul Libiei, potrivit unui purtator de cuvant, noteaza AFP.



"Impactul direct intre doua elicoptere a provocat moartea generalului Abouzeid al-Barassi si a tehnicianului Milad al-Assebei", a declarat generalul Miloud el-Zouay, purtator de cuvant al fortelor speciale aflate sub comanda maresalului Haftar, seful unei armate care controleaza estul si o parte din sudul tarii.



"Echipajul celui de-al doilea aparat a scapat nevatamat"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc in județul Constanța, la ieșirea de pe A4. Un TIR incarcat cu cereale a trecut peste balustrada și a cazut in gol de la aproximativ 30 de metri. Impactul a fost atat de violent, incat TIR-ul a fost distrus aproape in totalitate. Șoferul a ramas incarcerat in cabina și a fost…

- Femeia a fost gasita in stare de inconștiența și in stop cardirespirator de echipajul de terapie intensiva care a intervenit la fața locului. Acesteia i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa efortul medicilor a fost in zadar. Aceștia nu au putut decat sa declare decesul.,,Echipajul medical a gasit…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in cartierul Unirea. Un pieton a fost lovit de o mașina. Un apel la 112 a solicitat intervenția de urgența a echipajelor salvatorilor in cartierul Unirea. UPDATE: Bunicuța a decedat. Un pieton a fost lovit de mașina. Impactul se pare ca…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in cartierul Unirea. Un pieton a fost lovit de o mașina. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a echipajelor salvatorilor in cartierul Unirea. Un pieton a fost lovit de mașina. Impactul se pare ca a fost extrem de grav. Pietonul…

- Incident petrecut, ieri, pe toboganul pentru adulti din abia deschisul Aquapark de la Plaja Dunarea. Doi galateni, de 38 si 29 de ani, au ajuns la spital cu leziuni la coloana si rani la picioare dupa ce au intrat in coliziune pe cel mai inalt tobogan din tara, cu o cadere de apa de peste 20 de metri,…

- "Cel putin 57 de migranti s-au inecat astazi intr-un naufragiu in largul Khoms", a precizat OIM. Orasul Khoms este situat la 120 de kilometri de capitala Tripoli, pe coasta de vest a Libiei, tara din Africa de Nord aflata in haos din 2011.\"\"Supravietuitorii care au vorbit cu personalul nostru au declarat…

- Aproximativ 60 de migranti care intentionau sa ajunga în Europa, între care femei si copii, s-au înecat luni într-un naufragiu în largul Libiei, o noua drama a imigratiei ilegale în Marea Mediterana, a anuntat luni Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM),…

- Lumea este zguduita de o noua tragedie de proportii, petrecuta in Marea Mediterana. Cel putin 43 de migranti s-au inecat in naufragiul unui vas in largul Tunisiei, pe cand incercau sa traverseze Marea Mediterana, dinspre Libia catre Italia, iar 84 au fost salvati. Vasul pornise din Zuwara, de pe coasta…